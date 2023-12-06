В Конгрессе США начался скандал после демарша Зеленского

Минувшей ночью было отменено ожидавшееся выступление Владимира Зеленского по Zoom перед сенаторами США, которые не могут договориться о выделении нового транша в более чем 60 миллиардов долларов военной помощи для Украины – как известно, республиканцы готовы голосовать только «пакетом» за решение, которое будет включать деньги для Украины, Израиля, а также на усиление границы с Мексикой для борьбы с мигрантами (последнее – считается пунктами программы Дональда Трампа и не приемлемо для избирателей демократов).
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