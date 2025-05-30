Арифметика счастья: о чем многодетные семьи рассказали Путину на встрече

В связи с приближающимся Международным днем защиты детей, который отмечают первого июня, президент России Владимир Путин сегодня пообщался с многодетными семьями, из таких городов, как: Екатеринбург, Пенза, Биробиджан, Симферополь и Мелитополь, Калининградская, Кемеровская и Рязанская области, Республика Ингушетия.
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