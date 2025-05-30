Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Свежие комментарии

  • Иван Иванов
    СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие..."Вы все неверные"...
  • Валентина Бунина
    На голову народа всякие напасти. Приезжие совсем распоясались, сопляки просто бандиты и им все сходит с рук. Власти б..."Вы все неверные"...
  • Александр
    После тебя,мартышка."Вы все неверные"...

Арифметика счастья: о чем многодетные семьи рассказали Путину на встрече

Арифметика счастья: о чем многодетные семьи рассказали Путину на встрече

В связи с приближающимся Международным днем защиты детей, который отмечают первого июня, президент России Владимир Путин сегодня пообщался с многодетными семьями, из таких городов, как: Екатеринбург, Пенза, Биробиджан, Симферополь и Мелитополь, Калининградская, Кемеровская и Рязанская области, Республика Ингушетия.

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