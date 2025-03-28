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Закон, порядок, государство

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В Татарстане инспекторы ДПС спасли из горящего дома мужчину инвалида

Вечером находясь на маршруте патрулирования инспекторы ДПС отделения ДПС ГИБДД ОМВД России по Бугульминскому лейтенанты полиции Андрей Бердников и Алмаз Раупов заметили густой дым, валивший из окна частного дома по улице Международная.

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