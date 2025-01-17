Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 050 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Marisha
    Сука все чиновники продажные,гнать из власти навсегда,пусть остаются о своих доходах,все остальное конфисковатьТахмина и Рамазон...
  • ШКИПЕР
    До коле будем пресмыкаться перед этими кишлачниками , забывая про коренное население России.Тахмина и Рамазон...
  • Геннадий Бережнов
    Думаю что радости Клоун не испытывает, а что то сделать не может. Изжога его давит каждый день и он уже и на благодет...Иран отправил нам...

Ивлеева вывезла всю мебель из упавшего в цене особняка

Ивлеева вывезла всю мебель из упавшего в цене особняка

Блогер Настя Ивлеева снизила цену на особняк в подмосковной Истре на 10 млн рублей. Как сообщает Telegram-канал Shot, знаменитость вывезла всю мебель и вещи из дома, в котором когда-то жила с экс-супругом Алексеем Узенюком (Элджей).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх