Американского военного расстреляют в прямом эфире за убийство 13 сослуживцев

Julia Demaree Nikhinson/AP/TASS Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что казнь военного психиатра Нидала Хасана, устроившего стрельбу на базе Форт-Худ в 2009 году, будет проведена публично.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мединский: Европа...
- Мединский: Европа...
- Мединский: Европа...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым