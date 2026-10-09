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Американского военного расстреляют в прямом эфире за убийство 13 сослуживцев

Американского военного расстреляют в прямом эфире за убийство 13 сослуживцев

Julia Demaree Nikhinson/AP/TASS Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что казнь военного психиатра Нидала Хасана, устроившего стрельбу на базе Форт-Худ в 2009 году, будет проведена публично.

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