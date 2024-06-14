🎭 В Керчи завершился 26-й фестиваль античного искусства «Боспорские агоны» Чтобы проявить себя и завоевать главную античную награду, в самом древнем городе России собрались больше ста артистов.
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🎭 В Керчи завершился 26-й фестиваль античного искусства «Боспорские агоны» Чтобы проявить себя и завоевать главную античную награду, в самом древнем городе России собрались больше ста артистов.