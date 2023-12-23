С гипсом под елкой: в Петербурге гололед вызвал массовое обращение людей в трампункты

В Петербурге сильный гололед. Люди падают и обращаются в травмпункты.Вследствие сильного гололёда, обрушившегося на город, более десятка человек за последние сутки обратились в петербургские больницы с серьёзными травмами.
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