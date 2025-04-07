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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ферстаппен – лучший пилот Гран-при Японии по версии The Race, Аджар – 3-й, Норрис – 6-й, Цунода – 14-й, Хэмилтон – 15-й

Издание The Race проанализировало выступления гонщиков на Гран-при Японии и расположило спортсменов от лучшего к худшему с учетом всего уик-энда.

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