Нашумевший стартап DeepSeek выпустил мощный и компактный ИИ-генератор изображе...

Нашумевший стартап DeepSeek выпустил мощный и компактный ИИ-генератор изображений — он может потягаться с OpenAI DALL-E 3Китайская компания DeepSeek, получившая огромную известность благодаря своему ИИ-чат-боту, анонсировала семейство мультимодальных моделей искусственного интеллекта Janus Pro.
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