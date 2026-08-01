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Московский комсомолец в Израиле

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Техноблог от МК в Израиле

Техноблог от МК в Израиле

 Компания Anthropic представила новые результаты криптоаналитических исследований, проведённых с участием своей ещё не выпущенной в открытый доступ модели Claude Mythos Preview — по собственному описанию компании, наиболее продвинутой на сегодняшний день системы для задач в области кибербезопасности .

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