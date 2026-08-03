Новый прокурор приехал в Приморье из Бурятии

Новоназначенный прокурор Приморского края официально приступил к исполнению обязанностей. Заместитель Генерального прокурора России Виктор Мельник официально представил Михаила Филичева коллективу ведомства и руководству региона в понедельник, 3 августа, пишет KONKURENT.
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