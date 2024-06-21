Непогода ждет ямальцев в выходные

Жителей ЯНАО предупредили об ухудшении погодных условий в округе 22 и 24 июня. Непогода может стать причиной закрытия главной переправы в ЯНАО, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
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