Уже 54-й уничтоженный аппарат: КСИР сбил очередной американский БПЛА MQ-9 Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил о сбитии очередного американского тяжёлого беспилотника MQ-9.
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