Памятник на братской могиле открыли в Новосибирской области

Братскую могилу неподалеку от одного из сел обнаружили охотники. В Убинском районе Новосибирской области в 11 километрах от села Кундран открыли памятник местным жителям, павшим в 1919 году от рук колчаковцев.
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