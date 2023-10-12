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  • Сергей Козлов
    А нужны они нам здесь или они запишутся в СВО в России или хотите что бы мы своей кровью защищали вас евреев,нет госп...«Их надо вышвырну...
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Памятник на братской могиле открыли в Новосибирской области

Памятник на братской могиле открыли в Новосибирской области

Братскую могилу неподалеку от одного из сел обнаружили охотники. В Убинском районе Новосибирской области в 11 километрах от села Кундран открыли памятник местным жителям, павшим в 1919 году от рук колчаковцев.

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