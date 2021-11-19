Во дворах на улице Ерошенко в Севастополе асфальтируют дорогу

До конца года вдоль домов с 8 по 14 по улице Ерошенко заасфальтируют внутридворовые проезды. Подрядчик уложит новое покрытие и смонтирует бортовые камниДо конца года вдоль домов с 8 по 14 по улице Ерошенко заасфальтируют внутридворовые проезды.