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На Урале главврача одной из больниц уволили после жалобы Путину

На Урале главврача одной из больниц уволили после жалобы Путину

Ранее медицинский персонал больницы жаловался на невыносимые условия работы.В Свердловской области освободили от должности главного врача Центральной медико-санитарной части №13 города Новоуральска Гарика Хачатряна, сообщили в представители ЦМСЧ.

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