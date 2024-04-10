Стала известна дата выхода дополнения к Cataclysm World of Warcraft: Classic

Выход нового дополнения к MMORPG World of Warcraft: Classic назначен на май 2024 года. Игроки могут ожидать разрушение Азерота и изменение ландшафта в Калимдоре и Восточных королевствах, а также новые комбинации классов и рас, новые расы воргенов и гоблинов.