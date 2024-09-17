Городские пространства и новое жилье: как реализуются мастер-планы в Приморье

В Приморском крае ведется реализация мастер-планов шести городов. Планы Владивостокской агломерации, включая Артем, а также Находки, Уссурийска, Арсеньева и Большого Камня утверждены в декабре прошлого года на период до 2030 года.
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