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Городские пространства и новое жилье: как реализуются мастер-планы в Приморье

Городские пространства и новое жилье: как реализуются мастер-планы в Приморье

В Приморском крае ведется реализация мастер-планов шести городов. Планы Владивостокской агломерации, включая Артем, а также Находки, Уссурийска, Арсеньева и Большого Камня утверждены в декабре прошлого года на период до 2030 года.

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