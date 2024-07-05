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«Вот это да! Нарисовался свежий «котел»»: Русские войска мощно углубили прорыв к Торецку: Сводки с фронта, последние данные о ходе проведения СВО на Украине, к утру 05.07.24 г.

«Вот это да! Нарисовался свежий «котел»»: Русские войска мощно углубили прорыв к Торецку: Сводки с фронта, последние данные о ходе проведения СВО на Украине, к утру 05.07.24 г.

Сводки с фронта, последние новости и сводки СВО сегодня, к утру 5 июля 2024 г., данные СМИ и российских военкоров с фронтов Украины, по состоянию к утру 05.

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