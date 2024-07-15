Астрахань отметила День рыбака масштабными мероприятиями

В Астрахани состоялось масштабное праздничное мероприятие, посвященное Дню рыбака. Тысячи жителей и гостей города собрались на Центральной набережной и в парке "ХХ лет Октября" в Трусовском районе, где были установлены городки, посвященные этому празднику.