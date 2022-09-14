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Главная цель спецоперации — не Украина и даже не Запад

Главная цель спецоперации — не Украина и даже не Запад

Уже несколько дней у нас кипят страсти и идут споры вокруг неожиданного успеха украинского контрнаступления в Харьковской области, в результате которого наши подразделения оставили большую часть занятых в этом регионе территорий: что это было, кто виноват и что делать? Фото: © РИА Новости Заявление нашего Минобороны о том, что «было принято решение перегруппировать российские войска» и «с этой целью проведена операция по свертыванию и организованной переброске группировки войск», не успокаивает — все помнят тяжелые бои за оставленные сейчас нами города, а судьбы поддерживавших наших военных граждан Украины, оставшихся сейчас на этих территориях, не могут не волновать российское общество.

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