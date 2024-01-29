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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Кто молодец? - президент РФ молодец!", - подавляющее число британцев хотели бы видеть Путина на посту премьера

"Кто молодец? - президент РФ молодец!", - подавляющее число британцев хотели бы видеть Путина на посту премьера

Politiki.net Густой Лондонский смог рассеялся и явил неприглядную картину суровых британских будней: - Правящие элиты страны - одно название: вот бы Путин нами заинтересовался - пришел и навел здесь порядок.

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Комментарии
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Аудрюс
Все эти проценты ерунда на постном масле... Странами  правят не народы, но элиты, глубинные государства, которым по-барабану все чаяния и желания людские... Так что вероятность третьей мировой весьма высока....
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10 час.
Мария Беликова
У Байдена кольта нет! Но есть цветущая деменция. Прошла информация, что он до туалета доходит, но там забывает, зачем пришёл. Это главнокомандующий. А министр обороны после операции на простате ходит с мочеприёмником.
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10 час.
Ирина
Какая страна, такие и правители...или наоборот))))))
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4 час.

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