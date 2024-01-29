"Кто молодец? - президент РФ молодец!", - подавляющее число британцев хотели бы видеть Путина на посту премьера

Politiki.net Густой Лондонский смог рассеялся и явил неприглядную картину суровых британских будней: - Правящие элиты страны - одно название: вот бы Путин нами заинтересовался - пришел и навел здесь порядок.
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