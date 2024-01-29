"Кто молодец? - президент РФ молодец!", - подавляющее число британцев хотели бы видеть Путина на посту премьера

Все эти проценты ерунда на постном масле... Странами правят не народы, но элиты, глубинные государства, которым по-барабану все чаяния и желания людские... Так что вероятность третьей мировой весьма высока....

Мария Беликова

У Байдена кольта нет! Но есть цветущая деменция. Прошла информация, что он до туалета доходит, но там забывает, зачем пришёл. Это главнокомандующий. А министр обороны после операции на простате ходит с мочеприёмником.