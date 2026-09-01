Собянин сообщил о ликвидации уже 17 беспилотников, летевших на Москву

На подлёте к столице России за ночь сбито уже17 украинских дроновМэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке на российскую столицу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Кирилл Дмитриев з...
- Трамп провозгласи...
- ИК Ушел "целитель" м...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым