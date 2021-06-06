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На Западе рассказали о «жестком тоне» Путина по предстоящему саммиту с Байденом

На Западе рассказали о «жестком тоне» Путина по предстоящему саммиту с Байденом

Россия не ожидает никаких прорывных результатов после встречи президентов США и РФ. Соответствующее заявление сделал 4 июня российский лидер Владимир Путин, выступая на видеоконференции с главами крупнейших международных информационных агентств.

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