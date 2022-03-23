УЕФА может отклонить заявку России на Евро в 2028 и 2032 году. Организация проведет срочные переговоры

УЕФА попытается отклонить заявку России на проведение Евро в 2028 или 2032 году. По данным The Telegraph, руководство УЕФА проведет срочные переговоры, чтобы попытаться отклонить заявку РФС на проведение Евро-2028.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх