В Крыму рабочая неделя начнётся с неустойчивой погоды

13 и 14 мая в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Об этом сообщили в Гидрометцентре Крыма. Фото: Наталья Сомова«13 мая ночью без существенных осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди.
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