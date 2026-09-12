НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

187 подписчиков

Крупнейший поставщик металла для военной продукции ВСУ попал под удар — «Интерпайп сталь» встал

Крупнейший поставщик металла для военной продукции ВСУ попал под удар — «Интерпайп сталь» встал

Российские военные нанесли серию ударов по ключевым объектам украинской металлургии. Главной целью стал инновационный электроплавильный комплекс завода «Интерпайп сталь» в Днепропетровске — предприятия, которое в Минобороны РФ называют крупнейшим украинским производителем и поставщиком металлопроката для выпуска продукции военного назначения.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым