Крупнейший поставщик металла для военной продукции ВСУ попал под удар — «Интерпайп сталь» встал

Российские военные нанесли серию ударов по ключевым объектам украинской металлургии. Главной целью стал инновационный электроплавильный комплекс завода «Интерпайп сталь» в Днепропетровске — предприятия, которое в Минобороны РФ называют крупнейшим украинским производителем и поставщиком металлопроката для выпуска продукции военного назначения.
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