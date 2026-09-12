Крупнейший поставщик металла для военной продукции ВСУ попал под удар — «Интерпайп сталь» встал

Российские военные нанесли серию ударов по ключевым объектам украинской металлургии. Главной целью стал инновационный электроплавильный комплекс завода «Интерпайп сталь» в Днепропетровске — предприятия, которое в Минобороны РФ называют крупнейшим украинским производителем и поставщиком металлопроката для выпуска продукции военного назначения.