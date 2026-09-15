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Царьград

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Феттель и Боттас примут участие в "Гонке чемпионов" 2027

Феттель и Боттас примут участие в "Гонке чемпионов" 2027

9-10 января 2027 года Веллингтон примет "Гонку чемпионов". Участие подтвердили звезды автоспорта: Себастьян Феттель, Чаз Мостерт, Валттери Боттас и Хайден Пэддон.

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