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Нателла Крапивина оскорбила продюсера за разоблачение Лободы: «Ты вообще кто? Ты бездарный…»

Нателла Крапивина оскорбила продюсера за разоблачение Лободы: «Ты вообще кто? Ты бездарный…»

Каждый день вскрываются все новые и новые интересные подробности некоторых знаменитостей. Так, музыкальный продюсер Кирилл Чибисов поделился разоблачающими жесткими фактами из жизни Светланы Лободы и других ее коллег.

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