Маркетплейс или интернет-магазин: где выгоднее продавать

Онлайн-маркетплейсы стремительно завоёвывают российского покупателя. Средняя выручка предпринимателей, которые продают свои товары на маркетплейсах, в 2023 году выросла на 39,4% по сравнению с прошлым годом.
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