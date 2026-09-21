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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макаров о Федорове: «В ЦСКА создал семейную атмосферу. Много разговаривал с игроками, не кричал даже после поражения. Благодаря этому не было выгорания от рекордного количества матчей»

Николай Макаров вспомнил выступления за ЦСКА при Сергее Федорове . – Самый успешный период ЦСКА вы провели под руководством Сергея Федорова.

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