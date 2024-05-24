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Расписание основных экзаменов ЕГЭ на 2024 год

Расписание основных экзаменов ЕГЭ на 2024 год

Расписание основных экзаменов ЕГЭ на 2024 год Владислав ВислВ 2024 году российские школьники будут сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ), основной государственный экзамен (ОГЭ), а также государственные выпускные экзамены.

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