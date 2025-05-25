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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бринд’Амор подверг критике лидеров «Каролины» после 2:6 от «Флориды»: «Нам нужен больший вклад от некоторых парней. Стаал и Мартинук не должны всегда быть нашими лучшими игроками»

«Харрикейнс» проиграли «Пантерс» в третьем матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли (2:6, 0-3).

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