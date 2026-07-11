«Пора закрыть эту главу»: почему Анджелина Джоли спешит покинуть Лос-Анджелес

Анджелина Джоли уже много лет мечтает уехать из Лос-Анджелеса, но до сих пор не могла этого сделать. Причина оказалась не только эмоциональной, но и юридической: актриса ждала, когда ее младшим детям — близнецам Ноксу и Вивьен — исполнится 18 лет.
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