Reuters заявил о давлении США и ЕС на три страны из-за потолка цен на нефть

США, Евросоюз (ЕС) и Великобритания давят на Либерию, Маршалловы острова и Панаму, чтобы заставить их сильнее контролировать танкеры под их флагами, которые перевозят российскую нефть, нарушая установленный G7 потолок цен в размере $60 за баррель.
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