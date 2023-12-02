Reuters заявил о давлении США и ЕС на три страны из-за потолка цен на нефть

США, Евросоюз (ЕС) и Великобритания давят на Либерию, Маршалловы острова и Панаму, чтобы заставить их сильнее контролировать танкеры под их флагами, которые перевозят российскую нефть, нарушая установленный G7 потолок цен в размере $60 за баррель.