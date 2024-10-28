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Отказалась от усыновления и ЭКО, чудом уцелела в ДТП и Чечне. «Любовь и смерть» Вики Цыгановой

Отказалась от усыновления и ЭКО, чудом уцелела в ДТП и Чечне. «Любовь и смерть» Вики Цыгановой

Артистка начала музыкальную карьеру в конце 80-х, а 30 лет назад выпустила первый сольный альбом. С тех пор Вику Цыганову знают как яркую представительницу шансона, кроме того, она создает авторские коллекции одежды.

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