Мощные взрывы прогремели в Одессе

Жители Одессы услышали звуки взрывов. Об этом сообщило агентство УНИАН. По данным из ресурса по оповещению населения, воздушную тревогу объявили в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.
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