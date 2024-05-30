Планы экономического развития Сахалина: глубокая переработка сырья и транспортно-логистический узел

Власти Сахалинской области продолжают активно работать над развитием экономики региона. Губернатор Валерий Лимаренко проинформировал депутатов областной Думы о планах строительства новых портов, заводов и промышленных зон.
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