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Салехардский Центр занятости приглашает на тренинг женского клуба «УспешнаЯ»

Салехардский Центр занятости приглашает на тренинг женского клуба «УспешнаЯ»

Салехардский Центр занятости приглашает прекрасную половину окружной столицы на тренинг «Как подчинить таймменеджмент себе и добиться успеха» женского клуба «УспешнаЯ», который проведет известный специалист в области нутрициологии Лидия Квашнина.

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