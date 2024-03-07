Салехардский Центр занятости приглашает на тренинг женского клуба «УспешнаЯ»

Салехардский Центр занятости приглашает прекрасную половину окружной столицы на тренинг «Как подчинить таймменеджмент себе и добиться успеха» женского клуба «УспешнаЯ», который проведет известный специалист в области нутрициологии Лидия Квашнина.
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