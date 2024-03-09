Два десятка жителей сектора Газа погибли из-за ударов Израиля за сутки

Global Look Press/Naaman Omar/Keystone Press Agency Как минимум 20 жителей центральной и южной частей сектора Газа погибли из-за авиаударов и обстрелов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за минувшие сутки, сообщает WAFA.
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