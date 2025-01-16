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Пушков заявил, что Трампу предстоит серьезная борьба за «душу Америки»

Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение избранного президента США Дональда Трампа назначить Мела Гибсона, Сильвестра Сталлоне и Джона Войта своими спецпосланниками в Голливуде.

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