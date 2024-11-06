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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Гала-концерт лауреатов фестиваля авторской песни пройдет в культурном центре “Салют”

Культурный центр “Салют” и Клуб авторской песни “Очарование” приглашают всех желающих 10 ноября на второй Гала-концерт лауреатов Фестиваля авторов современного русского романса и лирической песни «Очарование-2024».

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