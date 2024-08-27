Собянин: Москву-реку разделили на участки для отдыха и прогулочных маршрутов

Зонирование позволит исключить риски для жизни и здоровья пассажиров и отдыхающих Мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о разделении акватории Москвы-реки разделена на 12 зон в целях безопасности.
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