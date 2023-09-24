Военное обозрение

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Американское издание: Российская армия адаптируется к войне на Украине, больше не совершая «прошлогодних ошибок»

Американское издание: Российская армия адаптируется к войне на Украине, больше не совершая «прошлогодних ошибок»

Российская армия адаптируется к войне на Украине, больше не совершая "прошлогодних" ошибок, Россия перешла к "стратегии изматывания".

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