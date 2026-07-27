Командир Скорпион спас бойцов ВС РФ ценой собственной жизни

Историю о подвиге командира, пожертвовавшего собой ради спасения бойцов, рассказал младший сержант Андрей Смирнов, который с осени 2022 года служит в инженерном подразделении в зоне специальной военной операции.
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