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Украинские ракеты средней дальности или Как США обходят предупреждение президента Путина

Украинские ракеты средней дальности или Как США обходят предупреждение президента Путина

Не понимаю я оптимистов, которые со смехом рассказывают о том, что Зеленский с серьезным лицом все чаще и чаще рассказывает о прорыве Украины в создании новых ракет средней дальности.

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