В Геленджике задержан фотоживодер с двумя попугаями и обезьяной

В Геленджике задержан фотоживодер с двумя попугаями и обезьянойПолицейскими Геленджика в очередной раз задержан «предприниматель», который незаконно предоставлял фотоуслуги с животными на набережной города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии