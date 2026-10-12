Жители Нарвы возмутились ростом цен на отопление

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова Жители эстонского города Нарва выразили обеспокоенность существенным ростом цен на отопление перед началом зимнего сезона.
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