В Севастополе ограничения электроэнергии 30 июля коснутся только юрлиц

Ограничения касаются только юридических лиц. Для жителей и социальных объектов ничего не меняется.Завтра, 30 июля, с 7:00 до 21:00 в Севастополе вводится ограничение режима потребления электрической мощности в связи с аварийными работами на объектах энергосистемы за пределами города.