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Вести Севастополь

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В Севастополе ограничения электроэнергии 30 июля коснутся только юрлиц

В Севастополе ограничения электроэнергии 30 июля коснутся только юрлиц

Ограничения касаются только юридических лиц. Для жителей и социальных объектов ничего не меняется.Завтра, 30 июля, с 7:00 до 21:00 в Севастополе вводится ограничение режима потребления электрической мощности в связи с аварийными работами на объектах энергосистемы за пределами города.

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