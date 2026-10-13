НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Бизнес журнал. Урал

14 подписчиков

«Фокусы» губернатора: Паслер чутко отозвался о Бабушкиной, покинувшей пост спикера

«Фокусы» губернатора: Паслер чутко отозвался о Бабушкиной, покинувшей пост спикера

В поздравительной речи в адрес избранного спикера Свердловского Заксобрания Дмитрия Жукова губернатор Денис Паслер сместил фокус с самого момента передачи полномочий на фигуру Людмилы Бабушкиной, долгие годы возглавлявшей региональный парламент.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым